المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع الرمثا ‏بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة

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المقاومة الإسلامية: عند دخول جيب عسكري من نوع "همر" إلى موقع المالكية إستهدفه مجاهدونا بصاروخ ‏موجه وأصابوه إصابة مباشرة وتم تدميره وإيقاع طاقمه بين قتيل وجريح وبعد تجمع جنود العدو لتفقد ‏الإصابات إستهدفهم المجاهدون بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات