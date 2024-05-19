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وكالة الأنباء الإيرانية إرنا: وزير الخارجية وعدد من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني

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2024-05-19 | 09:19
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وكالة الأنباء الإيرانية إرنا: وزير الخارجية وعدد من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني
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وكالة الأنباء الإيرانية إرنا: وزير الخارجية وعدد من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني

 
 
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