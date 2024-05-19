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رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني: 40 فريقا للتدخل السريع يعمل في البحث عن مروحية الرئيس الايراني
آخر الأخبار
2024-05-19 | 10:45
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رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني: 40 فريقا للتدخل السريع يعمل في البحث عن مروحية الرئيس الايراني
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