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o
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o
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o
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o
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وكالة مهر: مروحية الرئيس الإيراني سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية ولا يمكن التأكد من إصابة أو استشهاد الركاب
آخر الأخبار
2024-05-19 | 12:30
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وكالة مهر: مروحية الرئيس الإيراني سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية ولا يمكن التأكد من إصابة أو استشهاد الركاب
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