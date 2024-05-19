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قائد القاعدة الجوية السادسة في الجيش الإيراني: فشل مهمة المروحيات في عمليات البحث لسوء الأحوال الجوية

آخر الأخبار
2024-05-19 | 13:38
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قائد القاعدة الجوية السادسة في الجيش الإيراني: فشل مهمة المروحيات في عمليات البحث لسوء الأحوال الجوية
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قائد القاعدة الجوية السادسة في الجيش الإيراني: فشل مهمة المروحيات في عمليات البحث لسوء الأحوال الجوية

 
 
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