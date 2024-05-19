الهلال الأحمر الإيراني: عمليات البحث جارية بأعلى القدرات وأعلنا استنفارا لقوات الإنقاذ في المحافظات المجاورة

شهيّب للـLBCI: الملف الأهم الذي يجب أن يترافق كإصلاح مع مجيء رئيس للجمهورية جديد هو قانون الانتخابات

شهيّب للـLBCI: الملف الأهم الذي يجب أن يترافق كإصلاح مع مجيء رئيس للجمهورية جديد هو قانون الانتخابات

أكرم شهيب للـLBCI: نحن اليوم "في صالون الإنتظار" ننتظر وحدة الساحات ونهايتها وموضوع السلاح وإعادة بناء الدولة وعودة المؤسسات إلى دورها وتطبيق الطائف تطبيقًا كاملًا بعقلانية وبرئيس توافقي وللأسف هذا لا يزال بعيدًا