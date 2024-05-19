وكالة الأنباء السعودية: العاهل السعودي سيخضع لبرنامج علاج بقصر السلام في جدة للعلاج من التهاب في الرئة

المتحدث بإسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة: هناك أحياء وشهداء تحت الأنقاض يصعب علينا الوصول إليهم

المتحدث بإسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة: هناك أحياء وشهداء تحت الأنقاض يصعب علينا الوصول إليهم

شهيّب للـLBCI: جنبلاط أوّل من طرح ثلاثة أسماء للرئاسة وحزب الله بعد غزة “لن يرمي ورقة الرئاسة بسهولة”