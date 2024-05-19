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رئيس الهلال الأحمر الإيراني: حددنا موقعا آخر للبحث وفرق الإنقاذ موجودة في تلك المنطقة
آخر الأخبار
2024-05-19 | 16:52
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رئيس الهلال الأحمر الإيراني: حددنا موقعا آخر للبحث وفرق الإنقاذ موجودة في تلك المنطقة
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