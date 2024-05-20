المقاومة الاسلامية: إستهدفنا مقر الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان ثقيل ‌‏ما أدى إلى تدمير جزء منها وإصابة عدد من جنود العدو وإشتعال النيران فيها

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