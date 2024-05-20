الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
البيت الأبيض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المقاومة الاسلامية تنعى الشهيد قاسم عفيف سقلاوي "ملاك" من بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان

آخر الأخبار
2024-05-20 | 16:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المقاومة الاسلامية تنعى الشهيد قاسم عفيف سقلاوي &quot;ملاك&quot; من بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المقاومة الاسلامية تنعى الشهيد قاسم عفيف سقلاوي "ملاك" من بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الاسلامية

الشهيد

سقلاوي

"ملاك"

قانون

العين

لبنان

LBCI التالي
غارة استهدفت بلدة ميس الجبل
نص رسالة مفوضية شؤون اللاجئين الذي أُرسل الى الداخلية والخارجية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
فنّ
16:57

من المتوقع أن يثير الجدل قبل الانتخابات... فيلم عن سيرة ترامب نجم مهرجان "كان" (صورة)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
16:47

رجل يشارك في رحلة فضائية لمدة دقائق فقط: "منظر يحبس الأنفاس" (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
16:37

شقيقة مايلي سايروس تسرق الأضواء... ظهرت في إطلالة "شبه عارية"! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
16:35

المقاومة الاسلامية تنعى الشهيد قاسم عفيف سقلاوي "ملاك" من بلدة دير قانون رأس العين في جنوب لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
16:57

من المتوقع أن يثير الجدل قبل الانتخابات... فيلم عن سيرة ترامب نجم مهرجان "كان" (صورة)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
16:47

رجل يشارك في رحلة فضائية لمدة دقائق فقط: "منظر يحبس الأنفاس" (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
16:37

شقيقة مايلي سايروس تسرق الأضواء... ظهرت في إطلالة "شبه عارية"! (صور)

LBCI
منوعات
16:27

عانت من ألم شديد في المعدة... لن تصدقوا ما تبيّن مع الشابة الأميركية! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:05

تركيا: طائرة الرئيس الإيراني لم تبعث أي إشارة

LBCI
أخبار لبنان
06:41

أهالي الموقوفين من ببنين العكّارية نفّذوا اعتصامًا أمام السفارة القبرصية

LBCI
أخبار لبنان
10:43

معن خليل: الغبيري والضاحية لن تكونا مدخلا لفتنة مع القوى الأمنية

LBCI
منوعات
11:59

هل تريدون تنظيف المقلاة والطناجر؟ استخدموا هذا المشروب الغازي الشائع! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:12

إسرائيل سارعت للتصدي لقرار الجنائية الدولية.... إليكم تفاصيل الموقف الإسرائيلي وأبعاده

LBCI
أخبار لبنان
14:05

اشتعال شاحنة محملة بالأسلحة في البترون.. اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

شركة ipt تمنح تلاميذ لبنان فرصة رسم الوطن الذي يحلمون به في مسابقة فابريانو للرسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

اخلاء مجمع ددة للنازحين السوريين... في مرآب المجمع كارثة بيئية وصحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الـUNHCR تبعث برسالة قلق لوزارة الداخلية من الإجراءات المتخذة بحق اللاجئين... وتعود وتتراجع عنها

LBCI
أخبار دولية
13:52

محلل سياسي ايراني للـLBCI: وفاة رئيسي وعبداللهيان لن يؤثر بشكل كبير على سياسة ايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

إليكم إسمي الرئيس الايراني ووزير الخارجية الايرانية المقبلين…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نصر للـLBCI: اللافت يكمن في تقديم الولايات المتحدة التعازي رسميا لايران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

نتنياهو يواصل وضع العراقيل أمام أي تقدم من شأنه إنهاء الحرب في غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
00:00

مسؤول إيرانيّ لرويترز: وفاة الرئيس الإيرانيّ ووزير الخارجية في حادث الهليكوبتر

LBCI
خبر عاجل
09:54

الـunhcr تسحب الكتاب الذي وجهته الى وزارة الداخلية بشأن اللاجئين...

LBCI
فنّ
03:24

بعد فيديو هبة نور الفاضح والمخلّ بالآداب.. هل وقعت الأخيرة ضحية الذكاء الاصطناعي؟

LBCI
أخبار لبنان
03:09

الحداد الرسميّ في لبنان على وفاة رئيسي وعبد اللهيان

LBCI
آخر الأخبار
23:48

مسؤول لرويترز: طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم وللأسف على الأرجح جميع الركاب لقوا حتفهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

من الانطلاق وحتى إعلان الوفاة... هذا ما حصل مع الرئيس الايراني

LBCI
أخبار دولية
04:38

إيران تعيّن كبير المفاوضين النوويين علي باقري وزيراً للخارجية بالوكالة

LBCI
أخبار لبنان
14:05

اشتعال شاحنة محملة بالأسلحة في البترون.. اليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More