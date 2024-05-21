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بلينكن: الإدارة الأميركية ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس بشأن رد مناسب على تحرك الجنائية الدولية إزاء إسرائيل

آخر الأخبار
2024-05-21 | 11:20
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بلينكن: الإدارة الأميركية ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس بشأن رد مناسب على تحرك الجنائية الدولية إزاء إسرائيل
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بلينكن: الإدارة الأميركية ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس بشأن رد مناسب على تحرك الجنائية الدولية إزاء إسرائيل

 
 
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