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o
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o
كسروان
23
o
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23
o
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هآرتس عن دبلوماسيين من دول مؤيدة لإسرائيل: سنحافظ على علاقاتنا من دون لقاءات مع من ستصدر بحقهم مذكرات اعتقال
آخر الأخبار
2024-05-21 | 16:07
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هآرتس عن دبلوماسيين من دول مؤيدة لإسرائيل: سنحافظ على علاقاتنا من دون لقاءات مع من ستصدر بحقهم مذكرات اعتقال
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