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الهلال الأحمر الفلسطينيّ: القوات الاسرائيلية تحتجز سيارة إسعاف أثناء نقلها جثمان في منطقة الهدف بجنين

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2024-05-21 | 17:10
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الهلال الأحمر الفلسطينيّ: القوات الاسرائيلية تحتجز سيارة إسعاف أثناء نقلها جثمان في منطقة الهدف بجنين
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الهلال الأحمر الفلسطينيّ: القوات الاسرائيلية تحتجز سيارة إسعاف أثناء نقلها جثمان في منطقة الهدف بجنين

 
 
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