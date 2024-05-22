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هنية: رئيسي أكد أن طوفان الأقصى هو زلزال ضرب الكيان الصهيوني وسنواصل مقاومة العدو حتى تحرير أرضنا ومن ضمنها القدس

آخر الأخبار
2024-05-22 | 01:12
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هنية: رئيسي أكد أن طوفان الأقصى هو زلزال ضرب الكيان الصهيوني وسنواصل مقاومة العدو حتى تحرير أرضنا ومن ضمنها القدس
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هنية: رئيسي أكد أن طوفان الأقصى هو زلزال ضرب الكيان الصهيوني وسنواصل مقاومة العدو حتى تحرير أرضنا ومن ضمنها القدس

 
 
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