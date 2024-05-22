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وزارة الصحة في غزة: 35709 فلسطينيين قتلوا و79990 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر
آخر الأخبار
2024-05-22 | 08:32
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وزارة الصحة في غزة: 35709 فلسطينيين قتلوا و79990 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر
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