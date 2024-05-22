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تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم على مركبة في شرق العراق أدى إلى مقتل جندي واحد

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2024-05-22 | 10:35
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تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم على مركبة في شرق العراق أدى إلى مقتل جندي واحد
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تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم على مركبة في شرق العراق أدى إلى مقتل جندي واحد

 
 
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