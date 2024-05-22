وزير الداخلية بسام مولوي لـ حوار المرحلة : الخطة الامنية ضرورة وهي موضوع طالب به العديد من السياسيين والمواطنين وليس الهدف منها حجز السيارات او الدراجات بل تأمين أمن المواطن الذي شعر بفقدان الامن

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك