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وزير الداخلية بسام مولوي لـ حوار المرحلة : الخطة الامنية ضرورة وهي موضوع طالب به العديد من السياسيين والمواطنين وليس الهدف منها حجز السيارات او الدراجات بل تأمين أمن المواطن الذي شعر بفقدان الامن
آخر الأخبار
2024-05-22 | 14:37
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وزير الداخلية بسام مولوي لـ حوار المرحلة : الخطة الامنية ضرورة وهي موضوع طالب به العديد من السياسيين والمواطنين وليس الهدف منها حجز السيارات او الدراجات بل تأمين أمن المواطن الذي شعر بفقدان الامن
*
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