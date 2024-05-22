مولوي لـ حوار المرحلة : يجب أن يكون كل لبنانيّ راضٍ عن الخطة الأمنية ولا أقبل أن اقول أن هناك مجموعات تريد "عدم الامن"

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