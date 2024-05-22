مولوي لـ حوار المرحلة : الضائقة المالية التي يمرّ بها المواطن لا علاقة لوزارة الداخلية بها ولأن اللبناني يمر بهذه الضائقة نحاول حمايته من النشل ومن سرقة أرزاقه وتأمين الاستقرار والأمان ولا نستهدف الفقراء أبدًا

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