مولوي لـ حوار المرحلة : لم أقفل النافعة واسباب الاقفال كانت بسبب ملاحقة البعض فيها وكان هناك اشكالية لأسباب مالية متعلقة بسعر صرف العملة و"النافعة فاتحة من نيسان 2023"

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