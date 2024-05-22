مولوي لـ حوار المرحلة : البلديات يجب ان تلتزم بالقوانين وهي ليست مستقلة عن الدولة ولا نقبل الامن الذاتي في اي بلدية ولا نستهدف أحدًا وما حصل في المريجة هو دليل على أن الخطة الأمنية في مكانها

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