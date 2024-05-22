مولوي لـ حوار المرحلة : استغربنا من طريقة التخاطب ومن المطلوب في رسالة المفوضية من تأمين الرفاهية للسوريين الموجودين وان شاء الله نتمكن من تأمين الرفاهية للبنانيين ومن ثم للسوريين

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