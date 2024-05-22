مولوي لـ حوار المرحلة : أعمل بجهد لإنجاز عمل الحكومة اللبنانية من دون أي مقاربات شخصية وعلاقتي مع ميقاتي كانت ولا تزال جيدة "جدًا جدًا جدًا"

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