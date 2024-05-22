مقتل 20 مدنيا في هجوم في النيجر قرب الحدود مع مالي

قتل نحو 20 شخصا في هجوم شنّه "قطاع طرق مسلحون" مطلع الأسبوع في قرية بمنطقة تيلابيري في النيجر قرب الحدود مع مالي، وفق ما أعلنت الإذاعة العامة النجيرية الأربعاء.



وذكرت إذاعة "صوت الساحل" أن "منطقة تيلابيري في حالة حداد بعد الهجوم الذي نفذته قطاع الطرق المسلحين يوم الاثنين 20 أيار 2024، وهو هجوم تسبب للأسف في مقتل حوالي عشرين شخصا".

