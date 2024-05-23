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الحرس الثوري الإيراني يدعو "حماس" و"الجهاد" و"حزب الله" والحوثيين والفصائل العراقية للتصعيد حتى تحقيق "النصر في غزة"

آخر الأخبار
2024-05-23 | 04:10
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الحرس الثوري الإيراني يدعو &quot;حماس&quot; و&quot;الجهاد&quot; و&quot;حزب الله&quot; والحوثيين والفصائل العراقية للتصعيد حتى تحقيق &quot;النصر في غزة&quot;
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الحرس الثوري الإيراني يدعو "حماس" و"الجهاد" و"حزب الله" والحوثيين والفصائل العراقية للتصعيد حتى تحقيق "النصر في غزة"

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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