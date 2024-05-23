المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع الراهب

المقاومة الاسلامية: ردًا على ‏الاغتيال الذي قامَ به العدو الصهيوني في كفردجّال وإصابة الأطفال وترويعهم ‎قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في ‏قاعدة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق

السابق