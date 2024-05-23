مخزومي لـ"جدل": ما سمعناه أن هناك 13 نقطة خلافية بشأن الحدود الجنوبية وتم حتى الان الاتفاق على سبعة وعلينا التسريع في التوصل الى تسوية ونسعى لعزل الملف اللبناني عن غزة

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