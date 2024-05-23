مخزومي لـ"جدل": صندوق النقد جاهز للاتفاق عندما نكون جاهزين إلا أن هذه الحكومة لا يمكنها القيام بذلك ولانتظام الدولة وايصال حكومة تقوم بالعمل علينا انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي دعونا نوقف عملية الملامة على بعضنا البعض

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