عطية لـ"جدل": هناك خوف كبير من أن يستمر الشغور الرئاسي حتى العام 2025 ونحن نتواصل مع الجميع وهناك اندفاعة اكبر للتوصل الى حلّ لهذا الملف

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