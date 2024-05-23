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o
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o
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o
متن
24
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عطية لـ"جدل": الجميع طلب منا الاستمرار في مبادرتنا وهناك اكثر من سيناريو مطروح والسفير السعودي بدأ تحركاته وحزب الله مع النقاش ولكن شرطه عدم وضع "فيتو" على أحد
آخر الأخبار
2024-05-23 | 15:56
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عطية لـ"جدل": الجميع طلب منا الاستمرار في مبادرتنا وهناك اكثر من سيناريو مطروح والسفير السعودي بدأ تحركاته وحزب الله مع النقاش ولكن شرطه عدم وضع "فيتو" على أحد
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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