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محكمة العدل الدولية: الوضع الإنساني في رفح مصنف الآن على أنه كارثي
آخر الأخبار
2024-05-24 | 09:15
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محكمة العدل الدولية: الوضع الإنساني في رفح مصنف الآن على أنه كارثي
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