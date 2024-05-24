نصرالله: جبهتنا منذ اليوم الأول وبوضوح هي إسنادٌ لغزة والهدف الثاني لجبهتنا كان منع أيّ عملية استباقية من الاحتلال ضد لبنان

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