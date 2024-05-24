المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حسن عادل الشِعبي "جواد علي" مواليد عام ٢٠٠٠ من بلدة طيرحرفا وسكان بلدة القليلة في جنوب لبنان

ماكرون يسعى إلى ترتيب الملف الرئاسيّ قبل 6 حزيران (الأنباء الكويتية)

ماكرون يسعى إلى ترتيب الملف الرئاسيّ قبل 6 حزيران (الأنباء الكويتية)

أبو الحسن لـ"الأنباء الكويتية": ما قلناه داخليًا هو نفسه الذي قلناه في قطر