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المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حسن عادل الشِعبي "جواد علي" مواليد عام ٢٠٠٠ من بلدة طيرحرفا وسكان بلدة القليلة في جنوب لبنان
آخر الأخبار
2024-05-24 | 12:05
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المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حسن عادل الشِعبي "جواد علي" مواليد عام ٢٠٠٠ من بلدة طيرحرفا وسكان بلدة القليلة في جنوب لبنان
*
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