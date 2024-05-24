المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مبنى تتموضع فيه قوة من الاستخبارات العسكرية ‏في مستعمرة المنارة ويحتوي على تجهيزات تجسسية فنية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة ما أدى إلى تدمير التجهيزات التجسسية

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