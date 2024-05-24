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المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مبنى تتموضع فيه قوة من الاستخبارات العسكرية ‏في مستعمرة المنارة ويحتوي على تجهيزات تجسسية فنية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة ما أدى إلى تدمير التجهيزات التجسسية

آخر الأخبار
2024-05-24 | 12:48
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المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مبنى تتموضع فيه قوة من الاستخبارات العسكرية ‏في مستعمرة المنارة ويحتوي على تجهيزات تجسسية فنية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة ما أدى إلى تدمير التجهيزات التجسسية
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المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا مبنى تتموضع فيه قوة من الاستخبارات العسكرية ‏في مستعمرة المنارة ويحتوي على تجهيزات تجسسية فنية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة ‏مباشرة ما أدى إلى تدمير التجهيزات التجسسية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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