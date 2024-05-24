التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جميع الطرقات بسبب تساقط أمطار خفيفة والتي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية

ميقاتي: حالة التعطيل التي نعيشها اليوم ليست سوى تاريخ يعيد نفسه فبعض أهل السياسية لا يتعلمون من أخطاء الماضي ولماذا لا نبادر في إلغاء حالة التعطيل لتتمكن المؤسسات الدستورية من استعادة دورها ولماذا الاصرار على السلبية ووضع العراقيل للحكومة

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