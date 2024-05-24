الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
موديز عن السعودية: قرار رفع سقف العملات المحلية والأجنبية يعكس زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات
آخر الأخبار
2024-05-24 | 17:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
موديز عن السعودية: قرار رفع سقف العملات المحلية والأجنبية يعكس زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
السعودية:
العملات
المحلية
والأجنبية
زيادة
القدرة
التنبؤ
بالسياسات
التالي
التوتر يسيطر على كاظم الساهر... هذا ما حصل معه على المسرح في دبي (فيديو)
لحظة انهيار نانسي عجرم في عزاء طوني صوايا... بكاء وتأثّر شديد (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:18
لودريان في مهمة استثنائية لإخراج انتخاب رئيس للبنان من المراوحة (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:18
لودريان في مهمة استثنائية لإخراج انتخاب رئيس للبنان من المراوحة (الشرق الأوسط)
0
آخر الأخبار
00:08
التحكم المروري: 4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
آخر الأخبار
00:08
التحكم المروري: 4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
0
آخر الأخبار
00:05
وزارة الدفاع التايوانية: 46 طائرة عسكرية صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان أمس الجمعة عندما كانت الصين تجري تدريبات حول الجزيرة
آخر الأخبار
00:05
وزارة الدفاع التايوانية: 46 طائرة عسكرية صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان أمس الجمعة عندما كانت الصين تجري تدريبات حول الجزيرة
0
أخبار دولية
00:00
ماكرون يبحث في حل الدولتين مع وزراء خارجية أربع دول عربية
أخبار دولية
00:00
ماكرون يبحث في حل الدولتين مع وزراء خارجية أربع دول عربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:08
التحكم المروري: 4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
آخر الأخبار
00:08
التحكم المروري: 4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
0
آخر الأخبار
00:05
وزارة الدفاع التايوانية: 46 طائرة عسكرية صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان أمس الجمعة عندما كانت الصين تجري تدريبات حول الجزيرة
آخر الأخبار
00:05
وزارة الدفاع التايوانية: 46 طائرة عسكرية صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان أمس الجمعة عندما كانت الصين تجري تدريبات حول الجزيرة
0
أخبار دولية
17:29
ماكرون يستقبل وفد اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة
أخبار دولية
17:29
ماكرون يستقبل وفد اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة
0
آخر الأخبار
16:31
ستاندرد اند بورز: تأكيد تصنيف البحرين عند B+/B والنظرة المستقبلية تبقى مستقرة
آخر الأخبار
16:31
ستاندرد اند بورز: تأكيد تصنيف البحرين عند B+/B والنظرة المستقبلية تبقى مستقرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-04-15
الفيلم المصري "رفعت عيني للسماء" ينضم للمشاركة في مهرجان "كان" ضمن "أسبوع النقاد"
فنّ
2024-04-15
الفيلم المصري "رفعت عيني للسماء" ينضم للمشاركة في مهرجان "كان" ضمن "أسبوع النقاد"
0
رياضة
2023-12-29
"كبسة زر" بإمكانها إيصال لبنان إلى العالمية في لعبة الجودو
رياضة
2023-12-29
"كبسة زر" بإمكانها إيصال لبنان إلى العالمية في لعبة الجودو
0
منوعات
2024-05-23
بعد فضيحة "عصابة التيك توك" التي هزت لبنان... "عصابة إنستغرام" تضرب في تركيا وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-05-23
بعد فضيحة "عصابة التيك توك" التي هزت لبنان... "عصابة إنستغرام" تضرب في تركيا وهذه التفاصيل!
0
آخر الأخبار
2023-12-08
السفارة الأميركية لدى بغداد تحثّ الحكومة العراقية على "حماية" الطواقم الدبلوماسية
آخر الأخبار
2023-12-08
السفارة الأميركية لدى بغداد تحثّ الحكومة العراقية على "حماية" الطواقم الدبلوماسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توقيع اتفاقية شراكة بين beIN وCable Vision
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توقيع اتفاقية شراكة بين beIN وCable Vision
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في مرفأ طرابلس... تسخير للجهد الأمني في غياب الأجهزة التقنية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في مرفأ طرابلس... تسخير للجهد الأمني في غياب الأجهزة التقنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس جوهرة على المتوسط بكل تاريخها وحضاراتها
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس جوهرة على المتوسط بكل تاريخها وحضاراتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طرابلس مدينة تستحق الحياة وهذه هي صورتها الحقيقية: عاصمة الثقافة العربية!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طرابلس مدينة تستحق الحياة وهذه هي صورتها الحقيقية: عاصمة الثقافة العربية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مهرجان بيروت الرياضي يتواصل بنجاح كبير في الفوروم دو بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مهرجان بيروت الرياضي يتواصل بنجاح كبير في الفوروم دو بيروت
0
أخبار لبنان
13:27
الملف الرئاسي محور حركةٍ محلية ودولية… إلا أنها حتى الآن من دون بركة
أخبار لبنان
13:27
الملف الرئاسي محور حركةٍ محلية ودولية… إلا أنها حتى الآن من دون بركة
0
أخبار دولية
13:18
هكذا ترى واشنطن حكم محكمة العدل الدولية..
أخبار دولية
13:18
هكذا ترى واشنطن حكم محكمة العدل الدولية..
0
أخبار دولية
13:18
القتال مستمر في غزة...ومحاولة لاحياء وقف النار وتبادل الاسرى
أخبار دولية
13:18
القتال مستمر في غزة...ومحاولة لاحياء وقف النار وتبادل الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بعد قضية التحرش في المدارس...ما هي الاجراءات الوزارية التي يجب اتخاذها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بعد قضية التحرش في المدارس...ما هي الاجراءات الوزارية التي يجب اتخاذها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:51
الكثير من الكراهية... حملة تبليغ لحسابات نادين نسيب نجيم!
فنّ
05:51
الكثير من الكراهية... حملة تبليغ لحسابات نادين نسيب نجيم!
2
فنّ
05:16
لحظة انهيار نانسي عجرم في عزاء طوني صوايا... بكاء وتأثّر شديد (فيديو)
فنّ
05:16
لحظة انهيار نانسي عجرم في عزاء طوني صوايا... بكاء وتأثّر شديد (فيديو)
3
اقتصاد
02:08
انخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:08
انخفاض في أسعار المحروقات
4
خبر عاجل
09:25
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل "بالوقف الفوري" لعملياتها العسكرية في رفح وبفتح المعبر أمام المساعدات الإنسانية
خبر عاجل
09:25
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل "بالوقف الفوري" لعملياتها العسكرية في رفح وبفتح المعبر أمام المساعدات الإنسانية
5
أخبار لبنان
03:01
تحرّش في إحدى مدارس كفرشيما...والمدرسة توضح
أخبار لبنان
03:01
تحرّش في إحدى مدارس كفرشيما...والمدرسة توضح
6
منوعات
07:53
أول قديس من جيل الألفية... الفاتيكان يعلن كارلو أكوتيس قديسًا
منوعات
07:53
أول قديس من جيل الألفية... الفاتيكان يعلن كارلو أكوتيس قديسًا
7
منوعات
05:15
في برشلونة... عرض أزياء يتحوّل إلى كارثة! (فيديو)
منوعات
05:15
في برشلونة... عرض أزياء يتحوّل إلى كارثة! (فيديو)
8
فنّ
05:59
ممثل سوري تزوّج رشا شربتجي... هويّته أشعلت الإنترنت!
فنّ
05:59
ممثل سوري تزوّج رشا شربتجي... هويّته أشعلت الإنترنت!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More