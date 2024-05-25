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وزارة الدفاع التايوانية: 46 طائرة عسكرية صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان أمس الجمعة عندما كانت الصين تجري تدريبات حول الجزيرة

آخر الأخبار
2024-05-25 | 00:05
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وزارة الدفاع التايوانية: 46 طائرة عسكرية صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان أمس الجمعة عندما كانت الصين تجري تدريبات حول الجزيرة
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وزارة الدفاع التايوانية: 46 طائرة عسكرية صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان أمس الجمعة عندما كانت الصين تجري تدريبات حول الجزيرة

 
 
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