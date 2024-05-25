التحكم المروري: 4 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المقاومة الإسلامية في العراق: قصفنا مساء الجمعة بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في إيلات

المقاومة الإسلامية في العراق: قصفنا مساء الجمعة بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في إيلات

وزارة الدفاع التايوانية: 46 طائرة عسكرية صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان أمس الجمعة عندما كانت الصين تجري تدريبات حول الجزيرة