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كتائب القسام: إستهدفنا دبابتين من نوع ميركافا 4 بقذيفتي الياسين 105 في محيط مسجد الإمام علي شرق مخيم جباليا

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2024-05-25 | 08:02
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كتائب القسام: إستهدفنا دبابتين من نوع ميركافا 4 بقذيفتي الياسين 105 في محيط مسجد الإمام علي شرق مخيم جباليا
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كتائب القسام: إستهدفنا دبابتين من نوع ميركافا 4 بقذيفتي الياسين 105 في محيط مسجد الإمام علي شرق مخيم جباليا

 
 
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