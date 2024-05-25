وفاة والدة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله

نعى "حزب الله" في بيان، "حرم السيد عبدالكريم نصرالله، أبناؤها: الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله، السيد حسين، السيد جعفر، السيد محمد.



توارى الثرى في جبانة روضة الشهيدين، الثانية بعد ظهر غد الأحد.



تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في حسينية الإمام الصدر/روضة الشهيدين".

