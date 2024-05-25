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o
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مريض بحاجة إلى تسع وحدات O - دم في مستشفى البترون... للتبرع الاتصال على الرقم 70836367
آخر الأخبار
2024-05-25 | 11:31
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مريض بحاجة إلى تسع وحدات O - دم في مستشفى البترون... للتبرع الاتصال على الرقم 70836367
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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