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غارات اسرائيلية على الحي الشرقي لبلدة عيتا الشعب والخيام

آخر الأخبار
2024-05-25 | 16:46
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غارات اسرائيلية على الحي الشرقي لبلدة عيتا الشعب والخيام
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غارات اسرائيلية على الحي الشرقي لبلدة عيتا الشعب والخيام

 
 
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