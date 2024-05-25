مصدران أمنيان ومصدر طبي لرويترز: مقتل 2 من المقاتلين السنة الموالين للحكومة في العراق في هجوم بعبوة ناسفة على نقطة تفتيش على بعد نحو 50 كيلومترا شمالي بغداد

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