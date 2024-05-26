السفير المصري علاء موسى للـLBCI: اذا حصلت الخماسية على التزام كامل من القوى السياسية يمكن عندها ان تتقدم بوضع ضمانات معينة وبالتالي الطمأنة مرتبطة بالتزام القوى السياسية والتوافق

زيلينسكي يدعو الرئيسين الأميركي والصيني لحضور القمة من أجل السلام في أوكرانيا (فيديو)

زيلينسكي يدعو الرئيسين الأميركي والصيني لحضور القمة من أجل السلام في أوكرانيا (فيديو)

موسى للـLBCI: كل الاراء التي تلقيناها عقب البيان الأخير كانت ايجابية وتشجيعية وهو ما دفعنا للذهاب الى خطوات أبعد