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السفير المصري علاء موسى للـLBCI: اذا حصلت الخماسية على التزام كامل من القوى السياسية يمكن عندها ان تتقدم بوضع ضمانات معينة وبالتالي الطمأنة مرتبطة بالتزام القوى السياسية والتوافق

آخر الأخبار
2024-05-26 | 04:15
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السفير المصري علاء موسى للـLBCI: اذا حصلت الخماسية على التزام كامل من القوى السياسية يمكن عندها ان تتقدم بوضع ضمانات معينة وبالتالي الطمأنة مرتبطة بالتزام القوى السياسية والتوافق
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السفير المصري علاء موسى للـLBCI: اذا حصلت الخماسية على التزام كامل من القوى السياسية يمكن عندها ان تتقدم بوضع ضمانات معينة وبالتالي الطمأنة مرتبطة بالتزام القوى السياسية والتوافق

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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