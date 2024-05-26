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o
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o
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25
o
الشمال
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o
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o
كسروان
25
o
متن
25
o
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موسى للـLBCI: كل الاراء التي تلقيناها عقب البيان الأخير كانت ايجابية وتشجيعية وهو ما دفعنا للذهاب الى خطوات أبعد
آخر الأخبار
2024-05-26 | 04:15
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موسى للـLBCI: كل الاراء التي تلقيناها عقب البيان الأخير كانت ايجابية وتشجيعية وهو ما دفعنا للذهاب الى خطوات أبعد
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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