موسى للـLBCI: كل الاراء التي تلقيناها عقب البيان الأخير كانت ايجابية وتشجيعية وهو ما دفعنا للذهاب الى خطوات أبعد

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السفير المصري علاء موسى للـLBCI: اذا حصلت الخماسية على التزام كامل من القوى السياسية يمكن عندها ان تتقدم بوضع ضمانات معينة وبالتالي الطمأنة مرتبطة بالتزام القوى السياسية والتوافق