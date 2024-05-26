مسيرة اسرائيلية تستهدف دراجة نارية في الناقورة

المقاومة الاسلامية تستهدف موقعي جل العلام وحانيتا في الجليل الغربي بعدد من الصواريخ

المقاومة الاسلامية تستهدف موقعي جل العلام وحانيتا في الجليل الغربي بعدد من الصواريخ

السفير المصري للـLBCI: اذا حصلت "الخماسية" على التزام كامل من القوى السياسية يمكن عندها ان تتقدم بوضع ضمانات معينة