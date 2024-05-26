وزارة الصحة في غزة: عدد القتلى الفلسطينيين جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول وصل إلى 35984 وعدد المصابين ارتفع إلى 80643

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