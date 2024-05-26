رويترز: كتائب القسام تعلن استهداف تل أبيب "برشقة صاروخية كبيرة"

فايننشال تايمز: من المتوقع أن ترفع أميركا الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية

فايننشال تايمز: من المتوقع أن ترفع أميركا الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية

أ.ف.ب: دوي صفارات الإنذار في تل أبيب بوسط إسرائيل للمرة الأولى منذ أسابيع