المقاومة الاسلامية: استهدفنا المنظومات الفنية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وأصبناها إصابة ‏مباشرة ممّا أدى إلى تدميرها

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 12 صاروخا من قطاع غزة اعترضنا بعضها وسقط بعضها الآخر في هرتسليا وبني براك

الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 12 صاروخا من قطاع غزة اعترضنا بعضها وسقط بعضها الآخر في هرتسليا وبني براك

المقاومة الاسلامية: شنّينا هجومًا ناريًا مُكثّفًا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية استهدف موقع جل العلام وانتشارًا لجنود العدو في محيطه