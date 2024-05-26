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المقاومة الإسلامية:‏ قصفنا مستعمرة كريات شمونة بصلية من ‏صواريخ الفلق والكاتيوشا‏

آخر الأخبار
2024-05-26 | 12:15
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المقاومة الإسلامية:‏ قصفنا مستعمرة كريات شمونة بصلية من ‏صواريخ الفلق والكاتيوشا‏
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المقاومة الإسلامية:‏ قصفنا مستعمرة كريات شمونة بصلية من ‏صواريخ الفلق والكاتيوشا‏

 
 
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